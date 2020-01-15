Италия

"Россонери" хотят подписать хавбека Ромы.

Полузащитник Ромы Дженгиз Ундер попал в сферу интересов Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Милан планирует укрепить атакующую линию в январе и хочет заполучить турецкого хавбека. "Россонери" уже вели переговоры по футболисту прошлым летом, но не смогли договориться с римлянами.

Действующий контракт Ундера с Ромой рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 12 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Милан может подписать защитника Тоттенхэма Сержа Орье.

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