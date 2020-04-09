Италия

Аргентинский специалист также высказался о перспективах Лаутаро Мартинеса.

Легендарный нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо, ныне возглавляющий футбольный клуб Дефенса и Хустисия, поделился мнением касательно того, кого считает лучшим игроком современности.

Несмотря на то, что Лионель Месси является соотечественником Креспо, специалист отдал свое предпочтение Криштиану Роналду.

"Никто не может сравниться с Роналду. Красота его движений, умение убежать от защитников и прочие аспекты его игры невозможно ни с чем сравнить".

"Я думаю, что CR7 создал свою величайшую карьеру благодаря ежедневной тяжелой работе. Единственное, чего ему не хватает — это креативность, которая есть у Месси".

Эрнан Креспо также поделился мнением касательно стремительного прогресса игрока Интера Лаутаро Мартинеса. Аргентинец уверен, что у 22-летнего форварда есть все задатки, чтобы стать вторым Серхио Агуэро.

"Всем нам известны такие ребята, как Мауро Икарди и Пауло Дибала, но также мы знаем, на что способен Лаутаро Мартинес".

"Лаутаро вполне может стать новым Серхио Агуэро. Он уступает в дриблинге, но он более командный игрок, чем Серхио, который слишком часто отвлекается и выглядит незаинтересованным. Мне очень нравится менталитет Лаутаро", — приводит слова Креспо Football Italia.

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