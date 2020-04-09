Италия

Хавбек вскоре может покинуть Турин

Как сообщает il Bianconero, руководство Ювентуса склоняется к тому, чтобы в будущее трансферное окно продать полузащитника Миралема Пьянича.

По данным источника, свое согласие на продажу боснийского футболиста дал менеджер команды Маурицио Сарри, который рассчитывает на Родриго Бентанкура в центре поля.

Отмечается, что потенциальная трансферная стоимость Пьянича составит 60 миллионов евро. Продажу хавбека боссы клуба рассматривают в качестве решения финансовых проблем, которые возникли из-за кризис.

Ранее бывший партнер по Ювентусу Пьянича, Мехди Бенатья, заявил, что у игрока были возможности перейти в Реал или ПСЖ.