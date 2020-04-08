Испания

Нападающий Барселоны считает, что Мартинес — отличный игрок, который пригодится каталонцам.

Луис Суарес не боится конкуренции с Лаутаро Мартинесом и будет рад видеть аргентинца в Барселоне.

"Подписание Мартинеса? Лаутаро — игрок, который сильно вырос в Италии. Он № 9 с впечатляющим движением. Дело не в том, чтобы чувствовать себя совместимым с игроками, а в том, что клуб хочет подписать игроков, которые могут помочь нам в достижении цели, которую мы все ставим, — победить.

Здоровая конкуренция всегда должна быть в команде, и мы всегда будем двигаться в одном направлении. Игрокам, которые приходят бороться за свое место и помогать команде, всегда будут рады", — приводит слова Football Italia.

Напомним, что Барселона предложила Лаутаро Мартинесу зарплату 10 млн евро в год.