Италия

Вероятно, интерес со стороны Барселоны к аргентинцу не лишен смысла.

Бето Яке, агент нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, заявил, что игрок сосредоточен на своей нынешней команде, но рассмотрел бы возможность поиграть в одной команде с Лионелем Месси.

"Много людей звонили мне из Испании, Англии и Италии. Мы читаем комментарии и слухи в прессе, но ничего не знаем. Лаутаро просто хочет играть в футбол и забивать голы. Мы не говорили о переходе в другой клуб или о его контракте с Интером".

"Мы общаемся с разными людьми из других команд и, из уважения к ним, мы встречались с ними и знакомились, но ничего из этого не было формальным"

"Кто бы не хотел играть с Месси? Лаутаро очень сдержан, он ведет себя спокойно в этой ситуации. Меня не удивит, если его захотят приобрести крупные клубы: это футбол, рынок все еще существует", — сказал Яке 947 FM Radio.

Ранее агент нападающего заявил, что футболист никогда не говорил о том, что не сможет играть за Реал.