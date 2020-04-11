Италия

Испанец имеет шанс переехать в Турцию.

Руководство Фенербахче всерьез рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим Наполи Хосе Кальехоном, сообщает AS.

Напомним, действующее соглашение испанского футболиста с неаполитанцами истекает в конце нынешнего сезона. По данным источника, турки не имеют возможности тратить значительные средства на рынке, а значит они ищут потенциальное усиление среди свободных агентов.

В текущем сезоне Кальехон провел 32 поединка в футболке "партенопеи", забив два гола и отдав девять результативных передач.

Ранее руководство Наполи составило список потенциальной замены форварду, среди которых игрок Вест Хэма Фелипе Андерсон.