Испанец имеет шанс переехать в Турцию.
Хосе Кальехон, getty images
11 апреля 2020, 11:45
Руководство Фенербахче всерьез рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим Наполи Хосе Кальехоном, сообщает AS.
Напомним, действующее соглашение испанского футболиста с неаполитанцами истекает в конце нынешнего сезона. По данным источника, турки не имеют возможности тратить значительные средства на рынке, а значит они ищут потенциальное усиление среди свободных агентов.
В текущем сезоне Кальехон провел 32 поединка в футболке "партенопеи", забив два гола и отдав девять результативных передач.
Ранее руководство Наполи составило список потенциальной замены форварду, среди которых игрок Вест Хэма Фелипе Андерсон.