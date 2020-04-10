Италия

Главная цель неаполитанцев — игрок Вест Хэма Фелипе Андерсон.

Крайний полузащитник Хосе Кальехон предстоящим летом может покинуть Наполи на правах свободного агента, поэтому клуб начал поиски футболистов на трансферном рынке, способных заменить опытного испанца.

Как сообщает Corriere dello Sport, неаполитанцы намерены попытаться подписать вингера Вест Хэма Фелипе Андерсона, у которого есть опыт выступлений в итальянской Серии А.

Также в шорт-листе Наполи находятся такие игроки, как Джереми Бога из Сассуоло, Милот Рашица из Вердера, Уссама Идрисси из АЗ, а также Эвертон Соарес, защищающий цвета бразильского Гремио.

Напомним, ранее агент Хосе Кальехона опроверг договоренность о новом контракте своего клиента с Наполи.

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