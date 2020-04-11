Италия

Француз рассказал, о чем сожалеет в своей карьере.

Нападающий Жереми Менез вспомнил о своей карьере в Серии А и признался, что сожалеет о том, что не полностью раскрыл свой потенциал.

"Я мог столько добиться, но не выкладывался достаточно. Думал, что смогу вытянуть на одном таланте. Мой стиль сформировался на улицах Парижа, в играх, которые часто заканчивались драками.

Играть в составе ПСЖ было моей мечтой, поэтому после ухода из Ромы я отклонил предложение Ювентуса, хотя лично Антонио Конте пытался убедить меня. Мне нужен был тренер, который поверит в меня, и именно это произошло с Карло Анчелотти в Париже. Он – просто лучший.

Лучано Спаллетти и Клаудио Раньери были для меня словно отцы, помогали мне расти. По-прежнему не знаю, как нам не удалось выиграть скудетто в 2010-м.

В Милане я забил 16 голов в качестве центрфорварда, на позиции, которую придумал для меня Пиппо Индзаги. Я словно снова оказался на улицах и играл рядом с бандитами с пушками.

Совет молодому себе? Тяжело работать и не совершать много глупостей", – рассказал Менез в интервью Gazzetta dello Sport.

Напомним, в сентябре прошлого года Менез присоединился к ФК Париж. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в клубе из Лиги 2, отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

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