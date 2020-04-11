Италия

Форвард мог продолжить карьеру в другой команде.

Руководство Торино отклонило предложения от Эвертона и Фиорентины о продаже форварда Андреа Белотти в январское трансферное окно, утверждает Tuttosport.

По данным источника, оба клуба предложили "быкам" за итальянского футболиста 45 миллионов евро, но туринцы готовы продать игрока лишь за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне в футболке Торино Белотти сумел забить 15 голов в 31 поединке.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на нападающего остается Наполи, которое хочет предложить деньги и своего футболиста.