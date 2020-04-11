Между двумя итальянскими командами может произойти обмен.
АЛЕКС МЕРЕТ, GETTY IMAGES
11 апреля 2020, 22:59
Алекс Мерет может стать игроком Милана, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 23-летний голкипер недоволен, что все чаще до приостановки чемпионата на поле появлялся его конкурент Давид Оспина.
Наполи не готов отпустить Мерета дешевле, чем за 30 миллионов евро. В свою очередь, Милан готов предложить в качестве сделки обмен на Франка Кессье, который нравится главному тренеру "партенопеи" Дженнаро Гаттузо.
Также Милан заинтересован в услугах форварда Аркадиуша Милика.
Ранее сообщалось, что Мерет не намерен продлевать контракт с Наполи.
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