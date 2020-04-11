Италия

Между двумя итальянскими командами может произойти обмен.

Алекс Мерет может стать игроком Милана, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 23-летний голкипер недоволен, что все чаще до приостановки чемпионата на поле появлялся его конкурент Давид Оспина.

Наполи не готов отпустить Мерета дешевле, чем за 30 миллионов евро. В свою очередь, Милан готов предложить в качестве сделки обмен на Франка Кессье, который нравится главному тренеру "партенопеи" Дженнаро Гаттузо.

Также Милан заинтересован в услугах форварда Аркадиуша Милика.

Ранее сообщалось, что Мерет не намерен продлевать контракт с Наполи.

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