Италия

Вратарь хочет иметь гарантированное место в основе.

Голкипер Алекс Мерет отклонил предложение о продлении контракта с Наполи, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Вратарь намерен получать регулярную игровую практику и готов ради этого сменить клуб. Итальянец хочет получить гарантию от руководства партенопейцев, что он будет основным голкипером команды.

Действующий контракт Мерета с Наполи рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 21 поединок в составе "адзурри", пропустив 27 голов.

Ранее сообщалось, что в подписании Мерета заинтересован Милан.

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