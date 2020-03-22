Вратарь хочет иметь гарантированное место в основе.
Алекс Мерет, Getty Images
22 марта 2020, 21:46
Голкипер Алекс Мерет отклонил предложение о продлении контракта с Наполи, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Вратарь намерен получать регулярную игровую практику и готов ради этого сменить клуб. Итальянец хочет получить гарантию от руководства партенопейцев, что он будет основным голкипером команды.
Действующий контракт Мерета с Наполи рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 21 поединок в составе "адзурри", пропустив 27 голов.
Ранее сообщалось, что в подписании Мерета заинтересован Милан.
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