Италия

Экс-футболист поделился своей мечтой.

Бывший полузащитник Ювентуса и сборной Италии Клаудио Маркизио признался, что ему не хватает футбольной атмосферы, и рассказал, планирует ли он заняться тренерской карьерой.

"Я скучаю по атмосфере в раздевалке, потому что каждый день там кажется особенным.

Прежде всего, я вижу себя в Кастровилли, Барелле и Пеллегрини. Я был игроком, способным закрыть несколько позиций.

Хочу ли я стать тренером? Я хотел бы возглавить Ювентус, но не каждый может быть тренером", – приводит слова Маркизио Football Italia.

Напомним, Маркизио объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года.

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