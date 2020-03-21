Англия

Легенда Ювентуса был бы рад возвращению французского хавбека в туринский клуб.

Бывший полузащитник Ювентуса Клаудио Маркизио, завершивший профессиональную карьеру в октябре прошлого года, высказался о возможном возвращении Поля Погба в стан "старой синьоры".

Итальянец считает, что переход его бывшего одноклубника в Манчестер Юнайтед в 2016 году является ошибкой.

"Я говорил Полю, что он ошибся с переходом в Манчестер Юнайтед. Если его главная цель — изменить что-нибудь в своей карьере, то ему лучше попробовать свои силы в чемпионате Испании".

"Его возвращение в Ювентус было бы отличной новостью. Поль бы вновь оказался в привычной для себя атмосфере. Он многое дал бы Ювентусу, ведь клуб нуждается в таком футболисте. Погба — настоящий профессионал", — приводит слова Маркизио Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Ювентус является фаворитом в гонке за Полем Погба. Примечательно, агент француза Мино Райола признался, что общался с туринцами о возможном возвращении своего клиента.

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