Италия

Football.ua предлагает проверить знания о человеке, который сделал сборную Италии сильнейшей в мире.

Марчелло Липпи празднует очередной день рождения. В ноябре специалист покинул сборную Китая (возможно, он уже тогда что-то знал), а на днях сказал, что готов возглавить итальянскую национальную команду.

Последнему тренеру, под руководством которого "скуадра адзурра" была по-настоящему великой, мы посвятили квиз.

Если у вас не отображается тест, попробуйте пройти его по прямой ссылке.

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