Тесты

Football.ua предлагает пройти квиз о легенде Ливерпуля.

Сегодня 45 лет исполняется Робби Фаулеру — выдающемуся форварду девяностых и нулевых. Он не до конца реализовал свой потенциал из-за травм и нефарта, но когда он играл за "красных", болельщики Ливерпуля всегда могли надеяться на гол.

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