Италия

Бразилец, вероятно, покинет Турин в межсезонье.

Руководство Ювентуса в будущее трансферное окно готово расстаться с крайним защитником команды Алексом Сандро, утверждает Tuttosport.

По данным источника, главным претендентом на бразильского футболиста остается ПСЖ. Отмечается, что парижане пытались приобрести игрока и раньше, но переговоры терпели крах.

В текущем сезоне чемпионата Италии защитник провел на поле в футболке Ювентуса 22 поединка, в которых отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что туринцы нашли замену Алексу Сандро в лице фулбэка Порту Алекса Теллеса.