Италия

Центральный защитник сборной Мексики рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Серии А.

Защитник Эктор Морено, в 2017 году перешедший в Рому из ПСВ, испытал настоящий шок, о котором поведал несколько лет спустя.

"Когда я оказался в Роме, то понял, что вообще ничего не знаю о том, как правильно играть в обороне, – цитирует 32-летнего мексиканца Football Italia. – За семь месяцев в Серии А я научился большему, чем за всю жизнь, и постоянно удивлялся, как я мог не знать таких элементарных вещей? Во всех моих предыдущих командах тренеры думали только об атаке, и только в Роме меня познакомили с тем, что должен уметь защитник".

Игрок национальной сборной Мексики (104 матча, 4 гола) выступал за УНАМ (48 матчей во всех турнирах, 2 гола), АЗ (96, 7), Эспаньол (138, 7), ПСВ (78, 13), Рому (6, 0), Реал Сосьедад (38, 2) и Аль-Гарафу (13, 0).

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