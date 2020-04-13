Италия

Форвард был близок к тому, чтобы пополнить состав итальянской команды.

Экс-спортивный директор Дженоа Стефано Капоззука поделился информацией, что Роберт Левандовски мог пополнить состав генуэзской команды еще в 2010 году.

Польский футболист должен был пройти медицинский осмотр, но президент клуба сорвал сделку.

"Трансфер был на грани завершения. Гасперини отлично знал возможности Роберта".

"Он должен был пройти медицинский осмотр, но президент провалил сделку", — приводит слова Капозукки Radio Sportiva.

Отметим, что в том же году Роберт Левандовски перешел в Боруссию Дортмунд из Леха.

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