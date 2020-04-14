Италия

Голкипер Ювентуса рассказал о "скрытых" талантах Де Лигта.

Войцех Щесны пошутил, что Маттейс Де Лигт в случае чего готов подстраховать его и занять место в воротах.

"Если я травмируюсь во время матча, и у нас не останется замен, у нас есть вратарь, Маттейс готов играть в воротах", — сказал Войцех Щесны Youtube-каналу Foot Truck.

Такие шутки связаны с тем, что Де Лигт довольно часто играл рукой в поединках за Ювентус и сборную. Сам же нидерландец считает, что это невезение, но не расстраивается.

"Были ли шутки в раздевалке из-за моей игры рукой? Скорее, одноклубники не могли в это поверить. Помню, как отправился в душ после матча с Торино — тогда мы выиграли 1:0, а мяч снова попал мне в руку. Партнёры говорили: "Это невероятно! У тебя там магнит в руке?".

Это было просто невезение. Лучший пример — пенальти в игре против Германии. Я принял мяч, поднял взгляд и почувствовал, что мяч попал мне в руку. По-моему, это лучший пример невезения.

Но когда я допускаю ошибки, когда играю рукой — я не из тех ребят, которые станут расстраиваться, потому что кто-то что-то сказал. Я сам люблю посмеяться с шуток надо мной", — сказал Де Лигт.

Напомним, ранее Де Лигт сравнил себя во время первого появления в раздевалке Ювентуса с ребенком в магазине игрушек.