Италия

Защитник вспомнил свои первые эмоции после перехода в стане туринцев.

Маттейс Де Лигт рассказал Youtube-каналу Foot Truck о периоде в Аяксе, когда он еще в 18 лет получил капитанскую повязку.

"Да, это было нелегко. В Аяксе я выступал десять лет, знал клуб, знал всех. Когда я стал капитаном в 18 лет, это было немного странно, учитывая, что у нас был Лассе Шене и другие ребята постарше. Но они меня приняли. Мне нравилось проявлять ответственность, подавать пример. Тренер увидел во мне капитана, и мне эта роль очень понравилась"

В Ювентусе мне сказали: "Да, ты молод, но в то же время, мы хотим купить тебя, потому что ты очень зрелый. Конечно, в 19 лет это трудный шаг, но мы в тебя верим".

Также нидерландец поведал о своих первых впечатлениях, сложностях и шагах в Ювентусе.

"Когда я впервые попал в раздевалку Ювентуса, то был похож на ребенка в магазине игрушек: "О, это Буффон!", "А вот Роналду!"

Поначалу было сложно, я оказался в центре внимания. По-моему, во втором матче забил гол в свои ворота и давления стало ещё больше. На тренировках я хорошо себя ощущал, но во время игр ещё нужно было адаптироваться к новому стилю. Думаю, шаг за шагом я стал лучше.

Ещё одним нюансом было то, что Ювентус использует зонную защиту, а я в Аяксе больше привык к персональной опеке. Мне нужно было привыкнуть, когда пресинговать, а когда отходить назад".

Напомним, что Де Лигт находится в списке "неприкасаемых" игроков Сарри и не покинет команду в ближайшее время.