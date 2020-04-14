Италия

Форвард может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Рома и Наполи связались с представителем Диего Косты, сообщает Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, клубы контактируют касательно потенциального трансфера. Подробности потенциальной сделки не называются.

Контракт Диего Косты с Атлетико рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Коста провел 13 матчей в Примере: на его счету две гола и две результативные передачи.

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