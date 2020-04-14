Италия

Бывший тренер Фейеноорда и экс-игрок Манчестер Юнайтед и Милана Яп Стам рассказал о своей жизни и планах на будущее.

По словам Япа Стама, ему трудно определить, какой из его бывших клубов, Милан или Манчестер Юнайтед, более велик, но в Италии ему было веселее.

"Я обожаю итальянский футбол, особенно то, как к нему относятся люди, – цитирует голландца Gazzetta dello Sport. – Я провел три года в Лацио и еще два в Милане, и это было очень весело. Правда, был и настоящий кошмар, когда мы с Миланом проиграли Ливерпулю в 2005 году в финале Лиги чемпионов".

"Я слышал множество версий того, почему мы, ведя в счете 3:0, в итоге проиграли. Скажу лишь, что все они неверны. Милан — самый великий клуб из тех, за которые я играл. Вместе с Манчестер Юнайтед, конечно. Я даже не могу четко сказать, кто из них более велик".

"После Лацио я мог перейти в Интер или Ювентус, но выбрал Милан и никогда об этом не жалел. В нынешнем сезоне я симпатизирую Лацио. Меня потрясает та работа, которую провел Симоне Индзаги. Кстати, с ним связан веселый эпизод. Когда МЮ играл с Лацио за Суперкубок, Симоне врезался в меня и сломал нос. Это была чистая случайность, что бы там ни говорили. И вот, когда я перешел в Лацио, Неста и Михайлович постоянно подкалывали Индзаги: "Прячься, Стам идет, сейчас он тебе устроит".

"Я бы хотел поработать с командой Серии А, и если мне предоставится такая возможность, я ухвачусь за нее обеими руками".

В качестве тренера бывший игрок Зволле, Камбуура, Виллем II, ПСВ, МЮ, Лацио, Милана и Аякса работал с "молодежкой" Аякса, Редингом, Зволле и Фейеноордом. Ранее сообщалось, что Стам может отправиться в МЛС.

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