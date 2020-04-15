Италия

Альдо Агроппи высказался касательно главного тренера Интера.

Экс-наставник Альдо Агроппи недолюбливает 50-летнего специалиста.

"Мне не нравится Конте из-за своего поведения. Много криков, драмы. У него всегда были отличные команды, но он терпел неудачи".

"Когда случаются поражения, он становится невыносимым для руководства и футболистов. Конте переоценен, он снова вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе, отстает от лидера Серии А", — приводит слова Агроппи Football Italia.

Напомним, что Антонио Конте возглавил Интер летом прошлого года.

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