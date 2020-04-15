Италия

Итальянский защитник надеется поставь подпись под новым соглашением с "россонери".

Защитник Милана Алессио Романьоли не планирует менять клубную прописку в ближайшее время и хочет остаться в стане "россонери". Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 25-летний итальянец ждет звонка от руководства, чтобы как можно скорее начать переговоры о продлении нынешнего контракта, который истекает в июне 2022 года.

Отмечается, что мадридский Атлетико оценил возможно подписания Романьоли, однако сам футболист предпочитает продолжить выступления за Милан.

Ранее сообщалось, что "россонери" планируют увеличить зарплату Алессио Романьоли до 5 миллионов евро. Его нынешний оклад составляет 3,5 миллионов евро.

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