У чилийца все больше шансов вернуться в Италию.
Артуро Видаль, getty images
15 апреля 2020, 12:41
В будущее трансферное окно Интер таки намерен пригласить в команду полузащитника Барселоны Артуро Видаля, сообщает Calciomercato.
По данным источника, руководство итальянцев уверено, что им удастся сбить стоимость чилийского футболиста, которого каталонцы оценили в 20 миллионов евро.
Отмечается, что Интер ожидает, что "блаугранас" отпустят игрока за 10-15 миллионов в силу возраста и финансового кризиса из-за пандемии коронавируса.
Контракт Видаля с Барселоной действителен до конца следующего сезона. За минувшую часть этого чилиец успел забить шесть голов и сделать три ассиста.