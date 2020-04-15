Италия

У чилийца все больше шансов вернуться в Италию.

В будущее трансферное окно Интер таки намерен пригласить в команду полузащитника Барселоны Артуро Видаля, сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство итальянцев уверено, что им удастся сбить стоимость чилийского футболиста, которого каталонцы оценили в 20 миллионов евро.

Отмечается, что Интер ожидает, что "блаугранас" отпустят игрока за 10-15 миллионов в силу возраста и финансового кризиса из-за пандемии коронавируса.

Контракт Видаля с Барселоной действителен до конца следующего сезона. За минувшую часть этого чилиец успел забить шесть голов и сделать три ассиста.