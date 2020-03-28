Испания

"Сине-гранатовые" запросят от 10 до 15 миллионов за чилийского хавбека.

Руководство Барселоны изменило решение касательно продажи полузащитника Артуро Видаля и теперь готово отпустить чилийца в другой клуб. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, "сине-гранатовые" намерены освободить зарплатную ведомость из-за нестабильной финансовой ситуации и возможного подписания форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

Впрочем, главным претендентом на Видаля являются именно "нерадзурри", которые отказались от обмена футболистами и потребовали у Барселоны 111 миллионов евр за Мартинеса, прописанные в контракте.

Что касается Видаля, то "сине-гранатовые" планируют получить за него от 10 до 15 миллионов евро. Сам Артуро предпочитает перейти в Интер, а не вернуться в Ювентус.

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