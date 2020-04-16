Италия

Итальянец вскоре может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Tuttosport, руководство Эвертона нацелено в будущее межсезонье укрепить нападение с помощью форварда Торино Андреа Белотти.

По данным источника, приобрести итальянского футболиста выразил желание главный тренер команды Карло Анчелотти, который наблюдал за игроком, будучи еще менеджером Наполи.

Также отмечается, что на ситуацией вокруг Белотти наблюдают те же неаполитанцы, Фиорентина, Милан и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне в футболке Торино футболист сумел забить 15 голов в 31 поединке. Ранее сообщалось, что клуб отказался продавать форварда в январе.