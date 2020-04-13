Италия

Итальянский специалист предложил нововведение в случае возобновления Серии А.

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери присоединился к ряду своих коллег, которые выступают за возобновление футбольных соревнований, несмотря на пандемию коронавируса.

Учитывая плотный график команд в случае доигрывания чемпионатов, итальянец предложил увеличить количество замен, которые можно провести за один матч.

"Конечно, нужно доигрывать чемпионат – это лучше, чем просто за столом решить, кто станет чемпионом, а кто вылетит. Но если хотите играть три раза в неделю, то давайте разрешим делать пять замен", — заявил Раньери на Sport su Radio 1.

Ранее сообщалось, что Серия А может возобновиться 31 мая, а сезон может завершиться к 3 августа.

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