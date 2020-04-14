Италия

Хорошие новости пришли из стана "блучеркьяти".

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери рассказал о состоянии здоровья своих футболистов.

"Все наши игроки вылечились. Было грустно слышать, что у нас есть заболевшие коронавирусом. Хорошо, что была возможность периодически общаться с ними", — приводит слова Клаудио Раньери Football Italia со ссылкой на Radio Anch`io Sport.

Напомним, что было известно о заболевании Маноло Габбьядини, Антонио Ла Гумины, Альбина Экдаля, Фабио Депаоли, Мортена Торсби и Бартоша Берешиньски, но СМИ утверждали, что таковых в составе Сампдории порядка 15 человек.

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