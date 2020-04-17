Италия

Нигерийский защитник рассказал о своем уходе из стана "россонери" в 2012 году.

Левый защитник Тайе Тайво, известный украинским болельщикам по выступлениям за киевское Динамо, рассказал о причинах, которые помешали ему закрепиться в составе Милана. Нигериец уверен, что если бы не травма, он смог бы стать ключевым на своей позиции в стане "россонери".

"Я был основным левым защитником во время предсезонного сбора, но травма лодыжки в начале кампании стала причиной, по которой я потерял свое место в стартовом составе Милана".

"Массимилиано Аллегри очень хотел, чтобы я остался, но я выбрал игровую практику в КПР вместо того, чтобы оставаться на скамейке запасных в Милане", — приводит слова Тайво Goal.com.

Напомним, Тайе Тайво выступал за киевское Динамо в период с 2012 по 2013 год. За это время он провел 31 матч в футболке "бело-синих", в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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