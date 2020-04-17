Италия

Несмотря на это, бывший защитник Ювентуса считает тренера отличным человеком.

Экс-защитник Ювентуса Мехди Бенатья поделился своим мнением о Массимилиано Аллегри, под чьим руководством он играл в Турине.

"Аллегри – прекрасный тренер и отличный человек. У меня нет проблем ни с ним, ни с кем-либо другим. Но он не сдержал свои обещания", — рассказал Бенатья Goal.

"Во время предсезонного турне в США он сказал мне, что я буду основным с Джорджо Кьеллини, а Леонардо Бонуччи придется бороться, чтобы попасть в состав. Лео – чемпион, но ожидалось, что я буду в стартовом составе".

"Тогда все складывалось достаточно хорошо для меня. Я забил два гола в финале Кубка Италии, мы говорили о продлении контракта. А затем я четыре игры провел на скамейке, не сыграв ни минуты".

"Потом, вероятно, Аллегри шутил надо мной. Я начал сходить с ума и сказал, что не собираюсь играть за Ювентус, пока он его тренирует. Но с клубом у нас прекрасные отношения, мы до сих пор поддерживаем связь".

Бенатья был продан посреди того же сезона-2018/19 в катарский Аль-Духаиль.

Также марокканец выразил восхищение бывшим партнером по Ювентусу Криштиану Роналду, которого считает "безоговорочным номером один".