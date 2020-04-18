Италия

Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти вспомнил своих великих одноклубников.

Хавьер Дзанетти заявил, что всегда восхищался Роналдо, но Роберто Баджо был идеальным футболистом.

"Когда Роналдо перешел в Интер из Барселоны, это было что-то невероятное, феноменальное! – цитирует экс-игрока Интера Football Italia. – Но все-таки, если называть только одно имя, то своим лучшим одноклубником я считаю Роберто Баджо. Он был игроком, в котором все было идеально сбалансировано: мастерство, ум и страсть".

Хавьер Дзанетти, Роналдо и Роберто Баджо одновременно играли в составе Интера с 1998-го по 2000 годы.

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