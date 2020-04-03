Франция

Аргентинец не намерен продолжать карьеру в парижском гранде.

Нападающий Интера Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, твердо решил покинуть французскую Лигу 1 в конце текущего сезона.

Как сообщает журналист Николо Скира, 27-летний аргентинец вместе со своей женой Вандой Нарой связались со спортивным директором парижан Леонардо, чтобы официально сообщить о желании покинуть клуб.

Дело в том, что Икарди планирует вернуться в итальянскую Серию А, поэтому ПСЖ не будет активировать пункт о выкупе, прописанный в контракте форварда.

Прошлым летом одним из главных претендентов на Мауро Икарди назывался Наполи, однако ранее спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли сообщил, что аргентинец им не по карману.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.