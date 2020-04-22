Италия

Итальянец вдохновился работой Конте и Аллегри.

Завершивший карьеру в 2018-м Андреа Пирло выразил желание стать футбольным тренером. Итальянец хочет сразу стать тренером взрослой команды, а не начинать с молодежной.

"Я предпочел бы работать со взрослыми составами, нежели с молодежными. Мне нужна четкая цель, хочу чувствовать адреналин игры, ответственность за победу или поражение. Я не думаю, что молодежные команды это мне дадут. Мне это не будет интересно. Я бы хотел начать тренерскую карьеру со взрослых команд", — цитирует итальянца Football Italia.

"Конте и Аллегри многому меня научили. Не думаю, что сегодня может существовать тренер, который все контролирует. Аллегри много работал, но давал не так много строгих тактических указаний. Я захотел стать тренером, когда выслушал установку на игру от Конте. У него уходило на это минут 40. Тогда я и подумал, что тоже хочу этим заниматься".

Пирло выигрывал чемпионат мира-2006 со сборной Италии, дважды Лигу чемпионов с Миланом и ряд других трофеев. На протяжении всей карьеры Андреа выступал за такие клубы как Милан, Ювентус, Интер, Брешия, Реджина и Нью-Йорк Сити.

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