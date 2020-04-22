Италия

Бельгиец жалеет о том, что рассказал о ситуации в клубе.

Нападающий Ромелу Лукаку принес извинения перед руководством Интера за то, что обвинил клуб в бездеятельности в борьбе с коронавирусом, сообщает издание La Repubblica.

Накануне в интервью с ведущей Кэт Керкхофс бельгийский форвард сказал, что в клубе было более 20 игроков с симптомами вируса COVID-19 в начале года, но никого из них не тестировали.

Лукаку признал, что нарушил этические принципы и принес извинения перед руководством и партнерами по команде. Предполагается, что клуб не будет штрафовать игрока за этот поступок.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 35 поединков в футболке "нерадзурри", забив 23 гола и совершив 5 ассистов.

Ранее Лукаку заявлял, что не думает о возвращении в АПЛ.

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