Италия

Миланский клуб установил ценник на защитника.

Манчестер Сити заинтересован в подписании защитника Милана Шкриниара, но Интер не планирует отпускать своего игрока.

Миланский клуб будет готов расстаться с центрбеком лишь при наличии внушительного предложения от "горожан". Как сообщает портал Calciomercato, "нерадзурри" хотят выручить за словака не менее 80 миллионов евро.

Действующий контракт Шкриниара с Интером рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 32 поединка в футболке "черно-синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер предложил новые контракты Шкриниару и де Врею.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.