Италия

Миланский клуб договорился о продлении сотрудничества с англичанином.

Полузащитник Эшли Янг продолжит выступления в Интере в следующем сезоне, информирует издание The Guardian.

Стороны согласовали детали нового годичного контракта и должны подписать его в ближайшее время.

Янг перешел в Интер в январе этого года из Манчестер Юнайтед за 1,5 млн евро. Действующий контракт вингера с миланским клубом истекает в июне этого года.

В футболке "нерадзурри" 34-летний игрок провел 7 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер предложил Дрису Мертенсу более выгодные условия, чем Наполи.

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