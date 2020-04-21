Миланский клуб договорился о продлении сотрудничества с англичанином.
Полузащитник Эшли Янг продолжит выступления в Интере в следующем сезоне, информирует издание The Guardian.
Стороны согласовали детали нового годичного контракта и должны подписать его в ближайшее время.
Янг перешел в Интер в январе этого года из Манчестер Юнайтед за 1,5 млн евро. Действующий контракт вингера с миланским клубом истекает в июне этого года.
В футболке "нерадзурри" 34-летний игрок провел 7 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Интер предложил Дрису Мертенсу более выгодные условия, чем Наполи.
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