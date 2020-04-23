Италия

Представитель футболиста отреагировал на слухи.

Марко Соммелла, агент нападающего Лацио Чиро Иммобиле заявил, что игрок доволен своим пребыванием в команде, но потенциальный покупатель может обсудить трансфер с президентом клуба.

"В прошлом Чиро делал свой выбор и никогда не ставил экономический аспект на первое место. Он всегда предпочитал идти туда, где он чувствовал, что его ценят, любят и ждут".

"Даже ценой уступок во многом. Он прошел большой путь и стал тем, кем является также благодаря Лацио, команде и клубу".

«Что касается трансферного рынка, то кто бы не захотел его приобрести, в конечном итоге ему придется постучать в дверь Лотито. И, конечно же, дверь Чиро тоже", — сказал Соммелла Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что в услугах Иммобиле заинтересован Эвертон, который готов сделать игрока самым высокооплачиваемым футболистом в клубе.