Италия

Легендарный итальянец, похоже, продолжит выступать на профессиональном уровне.

Опытный вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру даже в возрасте 42-х лет.

Как сообщает Tuttosport, руководство туринского клуба согласовало с легендой итальянского футбола новый контракт, который будет рассчитан до лета 2021 года.

Буффон, как отмечается, согласился на новую сделку на тех же финансовых условиях, которые предусмотрены по его нынешнему контракту.

Стороны пока не закрепили устные договоренности официальной подписью из-за пандемии коронавируса, однако это произойдет, когда ситуация в мире стабилизируется.

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал новый контракт с Пауло Дибалой.

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