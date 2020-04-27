Италия

На данный момент министерство продолжает заниматься изучением эпидемиологической ситуации, а также консультируется с вирусологами.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о том, когда профессиональные футбольные клубы страны смогут возобновить свои тренировки, а также когда будут возобновлены официальные матчи.

"Спортивные команды смогут возобновить тренировки 18 мая, только если в ближайшие недели будут подтверждены безопасные условия. Я не хочу оттягивать возобновление сезона и скажу "посмотрим", потому что нужны жесткие и определенные протоколы, чтобы защитить спортсменов", — цитирует министра Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

"Федерация футбола Италии прошлым вечером представила протокол, но научный комитет посчитал его недостаточно надежным, так что нужны доработки. Только когда протокол будет утвержден, мы сможем решать, возобновлять сезон или нет. На нас оказывается сильное давление для того, чтобы продолжить сезон. Мы понимаем, что футбол заслуживает уважения и поддержки, потому что это один из важных экономических ресурсов в стране".

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