Италия

Партенопейцев не устраивает дороговизна футболиста.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити, скорее всего, не наденет футболку Наполи. Об этом сообщает Sport.es.

Неаполитанцы решили отказаться от покупки футболиста, которым планировали перекрыть будущий уход из команды Калиду Кулибали.

Барселона намерена выручить за трансфера француза не менее 50 млн евро. Итальянский клуб считает текущую стоимость слишком высокой, особенно в условиях финансового кризиса.

В текущем сезоне Умтити провел 16 матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что сам Умтити намерен остаться на Камп Ноу.

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