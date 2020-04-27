Англия

"Сороки" намерены осуществить громкий трансфер в случае завершения сделки по продаже клуба.

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали может стать первым приобретением Ньюкасла после поглощения инвесторами из Саудовской Аравии.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на многие издания, "сороки" планируют предложить 28-летнему сенегальцу контракт с годовым окладом в 12 миллионов евро, если Мохаммед бин Салман в конечном итоге станет владельцем клуба.

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Утверждается, что сумма сделки по приобретению Кулибали должна составить порядка 80 миллионов евро, однако Ньюкаслу придется конкурировать с такими клубами, как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

В текущем сезоне Кулибали провел 21 поединок за Наполи, в которых заработал 5 желтых карточек.

Ранее стало известно, кого неаполитанцы рассматривают в качестве приоритетной замены для Калиду Кулибали.

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