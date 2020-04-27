"Сороки" намерены осуществить громкий трансфер в случае завершения сделки по продаже клуба.
Калиду Кулибали, Getty Images
27 апреля 2020, 12:29
Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали может стать первым приобретением Ньюкасла после поглощения инвесторами из Саудовской Аравии.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на многие издания, "сороки" планируют предложить 28-летнему сенегальцу контракт с годовым окладом в 12 миллионов евро, если Мохаммед бин Салман в конечном итоге станет владельцем клуба.
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Утверждается, что сумма сделки по приобретению Кулибали должна составить порядка 80 миллионов евро, однако Ньюкаслу придется конкурировать с такими клубами, как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.
В текущем сезоне Кулибали провел 21 поединок за Наполи, в которых заработал 5 желтых карточек.
Ранее стало известно, кого неаполитанцы рассматривают в качестве приоритетной замены для Калиду Кулибали.
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