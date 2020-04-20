Испания

Французский защитник не желает менять клубную прописку.

Самуэль Умтити не собирается покидать Барселону, несмотря на спекуляции, связывающие его с переходом в английские клубы.

Согласно информации Sport.es, французский защитник собирается остаться в Барселоне и побороться за доверие Кике Сетьена.

Самуэль Умтити комфортно чувствует себя и в городе, и в клубе. На данный момент француз по данным Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.

Напомним, что, помимо Умтити, Барселона готова расстаться с еще семью футболистами.