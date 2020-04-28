Италия

"Старая синьора" готовит щедрое предложение бразильцу.

Бразилец Артур вскоре все же покинет Барселону. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Игроком интересуется Ювентус и каталонцы дали "зеленый свет" туринцам на переговоры с полузащитником.

"Сине-гранатовые", видимо, намерены сократить зарплатную ведомость и готовы расстаться с 23-летним футболистом. В свою очередь, "старая синьора" уже готовит предложение для самого игрока.

Контракт Артура с Барселоной рассчитан до 2024 года, а по данным Transfermarkt, его стоимость составляет 56 млн евро.

Не исключено, что Барселона попытается включить в данную сделку Матейса де Лигта и сделать его игроком своей команды.

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