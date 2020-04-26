Испания

Каталонцы собираются подписать центрального защитника Ювентуса.

Барселона собирается извлечь дивиденды из интереса Ювентуса к Артуру Мело, сообщает Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" хотят попросить взамен Маттейса Де Лигта, которым интересовались еще в летнее трансферное окно.

Источник утверждает, что Барселона не горит желанием расставаться с Артуром, а потому выдвигает такие условия.

В текущем сезоне защитник провел 27 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами.

Напомним, что на защитника также претендует другой испанский гранд — Реал.