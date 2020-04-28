Италия

Челси намерен заполучить в свой состав форварда Наполи.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард лично заинтересован в услугах Дриса Мертенса. Об этом сообщил футбольный агент Винченцо Морабито.

"Изначально Мертенс сказал, что останется в Наполи, но затем что-то поменялось, и его агент начал предлагать футболиста другим клубам"

"Знаю, что Лампард почти каждый день звонит Мертенсу. Вполне себе представляю его переход в Челси", — приводит слова Винченцо Морабито Football Italia.

Контракт Мертенса с Наполи рассчитан до 30 июня.

Отметим, что интерес к форварду также проявляют Интер, Рома, Ювентус, Ливерпуль и Ньюкасл.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.