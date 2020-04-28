Челси намерен заполучить в свой состав форварда Наполи.
Дрис Мертенс, Getty Images
28 апреля 2020, 18:27
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард лично заинтересован в услугах Дриса Мертенса. Об этом сообщил футбольный агент Винченцо Морабито.
"Изначально Мертенс сказал, что останется в Наполи, но затем что-то поменялось, и его агент начал предлагать футболиста другим клубам"
"Знаю, что Лампард почти каждый день звонит Мертенсу. Вполне себе представляю его переход в Челси", — приводит слова Винченцо Морабито Football Italia.
Контракт Мертенса с Наполи рассчитан до 30 июня.
Отметим, что интерес к форварду также проявляют Интер, Рома, Ювентус, Ливерпуль и Ньюкасл.
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