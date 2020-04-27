Англия

Летом у игрока заканчивается контракт со своим нынешним клубом.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс имеет еще один вариант продолжения карьеры. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

На итальянца бросил свой взор Ньюкасл Юнайтед, который вскоре может стать одним из главных толстосумов АПЛ.

У Мертенса летом заканчивается контракт с Наполи и о новом соглашении стороны пока не договорились.

Помимо Ньюкасла, на футболиста также претендуют Рома, Ливерпуль, Ювентус и Монако.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасла попытается заключить сделку по Калиду Кулибали.

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