Италия

Бывший полузащитник сборной Нидерландов — о Маттейсе де Лигте.

Рональд де Бур считает, что экс-игрок Аякса должен был продолжить карьеру в другом клубе.

"Я считаю, что он станет одним из лучших в эту эпоху. Не сомневаюсь в этом",

"Переход в Ювентус? Я был удивлен, да. Клубы, которые более похожи на Аякс, как Манчестер Сити или Барселона хотели заполучить его. Ему там было бы легче адаптироваться".

"Думал, он сделает другой выбор, но я уважаю его решение", — приводит слова Рональда де Бура La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне де Лигт провел 20 матчей в Серии А: на его счету два гола.

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