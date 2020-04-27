Испания

Ювентус не намерен расставаться с голландским центрбеком.

Центрального защитника Ювентуса Маттейса Де Лигта в последнее время испанская пресса активно связывала с возможным трансфером в Барселону.

Как сообщает журналист Николо Скира, информация об интересе "сине-гранатовых" к 20-летнему голландцу является неправдивой.

Источник утверждает, что руководство Барселоны не связывалось с Миной Райолой, агентом Де Лигта, и не обсуждало с ним потенциальный переезд его клиента на Камп Ноу.

Дело в том, что Ювентус не рассматривает вариант с продажей талантливого защитника всего спустя год после его перехода из Аякса.

Стоит отметить, ранее также сообщалось об интересе к Маттейсу де Лигту со стороны мадридского Реала.

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