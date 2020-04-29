Италия

Хавбек желает продолжить текущий сезон.

Полузащитник Аталанты Робин Госенс заявил, что готов играть в Лиге чемпионов хоть в августе, лишь бы было разрешение возобновить матчи.

"Я надеюсь, что мы скоро вернемся к игре, имея готовый план, который может гарантировать безопасность всем, кто работает в футболе".

"Игра в Лиге чемпионов — это нечто фантастическое, и не важно, если мы будем играть в августе. Я действительно надеюсь, что мы сможем продолжить то, что начали в этом турнире, так как было бы неправильно заканчивать путь таким образом", — сказал Госенс Sky Sport Italia.

Ранее капитан бергамасков Алехандро Гомес выразил надежду, что Италия нацелена возобновить сезон также, как и Бундеслига.